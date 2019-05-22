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четверг, 23 мая 2019 08:20

Болельщики умирали от удушья

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Болельщики умирали от удушья
Давка на Национальном стадионе в Лиме. Фото: ВВС

На стадионе в Лиме через беспорядок и давку во время футбольного матча Перу-Аргентина погибли 300 человек 24 мая 1964 года.

Давка на Национальном стадионе произошла в столице Перу Лиме в конце матча между национальными сборными Перу и Аргентины в рамках отборочного турнира к XVIII летних Олимпийских игр.

Судья сначала засчитал, а потом отменил гол в ворота сборной Аргентины на последних минутах матча. На стадионе среди болельщиков сборной Перу в результате беспорядков и непрофессиональных действий полиции возникла давка. Погибло 328 и пострадало около 4000 человек. Это самая большая по количеству погибших на стадионах трагедия в истории футбола.

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Полиции применила слезоточивый на северной трибуне, чтобы напугать толпу. Это вызвало панику, все бежали во избежание газа. Железные ворота были закрыты. Зрители, которые двигались по закрытой лестнице, давили тех, кто был у закрытых ворот. Люди умирали от внутреннего кровотечения или асфиксии. Ворота выломали. Официальное число умерших - 328.

Американский летчик Чарльз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет 20 мая 1927. На следующий день он приземлился в Ле-Бурже, пригороде Парижа, завершив первый полет через Атлантику на тяжелее воздуха транспортном средстве.

Автор: Ольга Васьків
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Дата
23
мая

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Болельщики умирали от удушья

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