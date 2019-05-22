На стадионе погибли более 300 болельщиков

Давка на Национальном стадионе в Лиме. Фото: ВВС

На стадионе в Лиме во время футбольного матча Перу-Аргентина 24 мая 1964 года погибли более 300 человек.

Давка на Национальном стадионе произошла в столице Перу Лиме в конце матча. Играли в рамках отборочного турнира к XVIII летним Олимпийским играм.

Судья сначала засчитал, а потом отменил гол в ворота сборной Аргентины на последних минутах матча. На стадионе среди болельщиков сборной Перу в результате беспорядков и непрофессиональных действий полиции возникла давка. Погибло 328 и пострадало около 4 тыс. человек. Это самая большая по количеству погибших на стадионах трагедия в истории футбола.

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Полиции применила слезоточивый на северной трибуне, чтобы напугать толпу. Это вызвало панику, все бежали во избежание газа. Железные ворота были закрыты. Зрители, которые двигались по закрытой лестнице, давили тех, кто был у закрытых ворот. Люди умирали от внутреннего кровотечения или асфиксии. Ворота выломали.

Американский летчик Чарльз Линдберг начал первый беспосадочный трансатлантический перелет 20 мая 1927. На следующий день он приземлился в Ле-Бурже, пригороде Парижа, завершив первый полет через Атлантику на тяжелее воздуха транспортном средстве.