Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69

Один з найбільш відомих музичних фестивалів Вудсток проходив з 15 по 18 серпня 1969 року на одній з ферм в Бетелі (штат Нью-Йорк, США). Фестиваль отримав свою назву від найменування міста Вудсток, який теж знаходиться в штаті Нью-Йорк. Саме там спочатку мали відбутися заходи. Але у міста банально не було місця, де можна було б провести таке масову подію. Місце знайшлося в селищі Бетел, що в 40 км від Вудстока – на фермі Макса Ясґура. За свої витоптані і засмічені публікою угіддя він отримав $75 тисяч.

Передбачалося, що фестиваль відвідає не більше 100 тисяч бажаючих, але, зрештою, таких виявилося більше 500 тисяч осіб. Через таке скупчення народу, багато хто залишали свої машини прямо на трасі і йшли до місця призначення кілька кілометрів. До того ж через зливи дороги і поля були розмиті.

В сообщениях на радиостанциях и в телерепортажах людей отговаривали от посещения фестиваля. Ведущие шутили: "Нью-йоркская автострада закрыта, чувак! Слишком много фриков!"

Успех первого Woodstock пытались повторить четыре раза: в 1979-м, 1989-м, 1994-м и 1999 годах. Мероприятие 1994 года получилось очень удачным, но после ужасного Woodstock'1999, на котором царили массовые беспорядки и насилие, фестиваль решено было больше не проводить.

После окончания "Вудстока" организаторы оказались в огромных долгах в размере $1,3 млн. И лишь через десять лет они смогли расплатиться с кредиторами, продавая записи выступлений звезд, посетивших фестиваль: Джими Хендрикса, Карлоса Сантаны, Джо Кокера и других.

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