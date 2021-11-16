Без толп туристов – как выглядел Рим в конце XIX в.

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фото Рима в 1895 году.

Их сделал польский фотограф Владислав Мальчевский. Сфотографировал Колизей, Форум и другие исторические места.

В то время Рим был столицей Итальянского королевства. Оно объединило многочисленные государства на полуострове.

В 1870 году войска королевства вошли в Рим. До этого он являлся частью Папской области. Главой этой страны был Папа Римский. Светские правители выступали против его власти.

С 1871 года Рим начал сильно изменяться. Переселение в Рим двора, высших государственных учреждений, министерств и суда вызвало оживленную строительную деятельность. Начали перестраивать монастыри, строились новые дома.

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Спроектировали новую часть города, северо-восточнее Тибра. В старинных частях города прорубали широкие улицы.

Gazeta.ua собрала старинные фото города Нью-Йорка в США. На фотографии попали центральные улицы Бродвей и Уолл-стрит. Уже в XIX веке. Нью-Йорк стал денежной столицей США. Сюда съезжались мигранты со всего мира и других штатов. Земля в городе была дорогой, и архитекторы начали строить в высоту. Появились небоскребы.