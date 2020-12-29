Бананы и соя - выяснили, где жители Средиземноморья доставали экзотические продукты

Следы древней еды нашли на зубах скелетов. Фото: pexels.com

В древности население Средиземноморья имело возможность есть продукты южноазиатской и восточноазиатской кухонь.

Исследование провели Филипп Стокхаммер из Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана с коллегами, сообщает "Урядовый курьер".

Изучили микроскопические остатки на зубах 16 особей из Леванта. Это местность к востоку от Средиземного моря. Исследование показало, что местные жители ели продукты из Южной и Восточной Азии. Употребляли кунжут, сою, куркуму и бананы.

Открытие показывает, что эти продукты появились в Леванте на века, а в случае сои, на тысячелетия раньше, чем считали ранее.

"Мы всегда думали, что эта ранняя глобализация ограничивалась только драгоценными камнями и металлами. Сейчас мы видим, что она происходила параллельно с глобализацией продовольственной", - заявил Стокхаммер.

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Для исследования анализировали зубной камень. Это форма затвердевшего налета. Археологи обычно его удаляют и не исследуют.

"Я надеюсь, это приведет к осознанию значимости зубного камня, который выделялся при жизни человека, в будущем и покажет, насколько здесь большой потенциал. Если вы очистите зубной камень, вы в основном уничтожите эту уникальную шкатулку с сокровищами, которую сможете открыть", - сказал Стокхаммер.

Ученые нашли свидетельства древней "консервации" пищи в пещере Кесем, недалеко Тель-Авива, Израиль. Первобытные люди хранили продукты от порчи около 300 тыс. лет назад. О методе рассказала профессор археологии римского Университета Ла Сапиенца Кристина Леморини, которая исследовала пещерные орудия труда.