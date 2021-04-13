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среда, 14 апреля 2021 08:20

Автомобили соревновались на улицах курорта

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Автомобили соревновались на улицах курорта
На автогонках 1929-го 16 автомобилей ехали с огромным для того времени скоростью - 80 км / ч Фото: Italien gemeinfrei

В Монако 14 апреля 1929-го стартовали первые автомобильные гонки "Гран-при Монако". Автогонки по улицам княжества были длиной 318 км.

Монако всегда был любимым курортом европейской элиты. Председатель местного автомобильного клуба Антони Ногес предложил провести автогонки витыми улицам города. Принц Луи II идею поддержал и создал фонд для победителей. Улицы района Монте-Карло подходили для соревнований - там есть необходимые подъемы и спуски, крутые повороты и туннели. Кинозвезд, политиков, знаменитостей поселили бесплатно в лучших номерах гостиниц.

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16 автомобилей - девять Bugatti, четыре Alfa, два Maseratis, один Mercedes приняли участие в соревнованиях. Ехали с огромным для того времени скоростью - 80 км час. Наибольшая борьба шла между британцем Уильямом Гровером Уильямсом на зеленом автомобиле "Bugatti 35-B" и немцем Рудольфом Караччиола на Mercedes. На 38 круге лидирующий немец повредил колесо и замедлил движение.

Уильямс финишировал первым преодолел 100 кругов с результатом 3 часа 56 мин 11 с. После гонки в Монако еще три дня продолжались празднования с громкими вечеринками и концертами. Соревнования стали ежегодными.

В Париже 26 июля 1908-го завершились первые кругосветные автогонки. Стартовали 12 февраля 1908 на Таймс-сквер в Нью-Йорке, их называли "Большие гонки Нью-Йорк - Париж".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
апреля

Автомобили соревновались на улицах курорта

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