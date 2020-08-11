Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

 
Ексклюзивы
1/5
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 360
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1260
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2295
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1404
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18819
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6948
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
Фото
Все фото
3
5
15
6
11
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Видео
Все видео
Реставраторы спасли икону XVII в.
Реставраторы спасли икону XVII в.
Мужчина случайно откопал меч, которому 3 тыс. лет
Мужчина случайно откопал меч, которому 3 тыс. лет
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1359
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1683
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2295
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 477
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 08:20

Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

  Комментировать
Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета
Через 14 часов среди обгоревших обломков нашли четверо выживших. фото https://www.gettyimages.com

Самолет "Boeing 747SR" компании Japan Airlines 12 августа 1985 в 18-50 врезался в гору Оцука неподалеку Токио. С 524 человек на борту выжили только четверо. Катастрофа под Токио стала второй по числу жертв за всю историю авиации и крупнейшей катастрофой одного самолета.

Накануне буддийского праздника памяти мертвых Обоно тысячи людей отправлялись из столицы на встречу с близкими. На борту самолета Boeing рейсом из Токио в Осаку было 509 человек. Отвечали за рейс 15 членов экипажа. Самолет вылетел в 18.12. Через 12 мин набрал высоту 7200 м. Через 20 с самолет потряс взрыв. Взрывная декомпрессия вывела из строя вертикальный стабилизатор, или киль. Они летели в горном районе полуострова Идзу. Вокруг - горы высотой до 1800 м. Пилоты предполагали, что сорваны створки шасси. Бортинженер сообщает о неисправности гидросистемы

В салоне началась паника, пассажирам становилось плохо - они блюют от качки, теряли сознание. За 32 мин, что пилоты пытались посадить неуправляемый самолет, пассажиры успели написать завещания и прощальные записки. Восемь из них нашли в личных вещах на месте падения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самолет врезался в гору при посадке

Перевернувшись на бок, на большой скорости самалет врезался в лесистый склон горы Оцутака, в 112 км от Токио. Лайнер полностью разрушился: его обломки разлетелись на расстояние до 5 км, вспыхнул масштабный пожар. Американские патрульные координаты место падения передали японцам. Те перенесли спасательную операцию на утро.

Через 14 часов среди обгоревших обломков нашли четверо выживших. Это 24-летняя Юми Оути, 34-летняя Хироко Есидзаки со своей 8-летней дочерью Микико и 12-летняя Кейко Каваками. Позже они получили в Японии прозвище "Счастливая четверка". Все во время полета сидели в хвостовом отсеке.

Следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стал некачественный ремонт, проведенный за семь лет до аварии. Компания Japan Air Lines не заметила некачественного ремонта. Во время взлетов и посадок нагрузки постепенно разрушали металл в местах сверления. После аварии двое мужчин, ответственных за техническое обслуживание самолетов совершили самоубийство. Президент авиакомпании подал в отставку, не дожидаясь окончания расследования.

Семьям погибших выплатили компенсации. На месте аварии открыли памятный знак, а в аэропорту - музей, посвященный катастрофе рейса. Здесь хранятся обломки самолета, предсмертные записки, написанные пассажирами. Всех работников авиационных компаний заставляют посетить этот музей.

На острове Тенерифе на Канарских островах 25 апреля 1980-го самолет Boeing 727 британской авиакомпании Dan Air Services со 146 пассажирами на борту разбился при заходе на посадку. Все погибли.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 42816
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 25688
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 12420
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 36 Просмотров: 10350
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 10270
История
Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска
Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска
 Просмотров: 657
Нашли монету последнего крымского хана
Нашли монету последнего крымского хана Просмотров: 558
Мальчик выкопал во дворе старинный меч
Мальчик выкопал во дворе старинный меч Просмотров: 657
В разрытых кабанами ямах нашли золотые монеты
В разрытых кабанами ямах нашли золотые монеты Просмотров: 3735
Под городской площадью обнаружили еврейские надгробия
Под городской площадью обнаружили еврейские надгробия Просмотров: 585
Больше всего комментируют
36
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
6
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
5
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 575
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua