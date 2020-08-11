Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

Через 14 часов среди обгоревших обломков нашли четверо выживших. фото https://www.gettyimages.com

Самолет "Boeing 747SR" компании Japan Airlines 12 августа 1985 в 18-50 врезался в гору Оцука неподалеку Токио. С 524 человек на борту выжили только четверо. Катастрофа под Токио стала второй по числу жертв за всю историю авиации и крупнейшей катастрофой одного самолета.

Накануне буддийского праздника памяти мертвых Обоно тысячи людей отправлялись из столицы на встречу с близкими. На борту самолета Boeing рейсом из Токио в Осаку было 509 человек. Отвечали за рейс 15 членов экипажа. Самолет вылетел в 18.12. Через 12 мин набрал высоту 7200 м. Через 20 с самолет потряс взрыв. Взрывная декомпрессия вывела из строя вертикальный стабилизатор, или киль. Они летели в горном районе полуострова Идзу. Вокруг - горы высотой до 1800 м. Пилоты предполагали, что сорваны створки шасси. Бортинженер сообщает о неисправности гидросистемы

В салоне началась паника, пассажирам становилось плохо - они блюют от качки, теряли сознание. За 32 мин, что пилоты пытались посадить неуправляемый самолет, пассажиры успели написать завещания и прощальные записки. Восемь из них нашли в личных вещах на месте падения.

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Перевернувшись на бок, на большой скорости самалет врезался в лесистый склон горы Оцутака, в 112 км от Токио. Лайнер полностью разрушился: его обломки разлетелись на расстояние до 5 км, вспыхнул масштабный пожар. Американские патрульные координаты место падения передали японцам. Те перенесли спасательную операцию на утро.

Через 14 часов среди обгоревших обломков нашли четверо выживших. Это 24-летняя Юми Оути, 34-летняя Хироко Есидзаки со своей 8-летней дочерью Микико и 12-летняя Кейко Каваками. Позже они получили в Японии прозвище "Счастливая четверка". Все во время полета сидели в хвостовом отсеке.

Следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стал некачественный ремонт, проведенный за семь лет до аварии. Компания Japan Air Lines не заметила некачественного ремонта. Во время взлетов и посадок нагрузки постепенно разрушали металл в местах сверления. После аварии двое мужчин, ответственных за техническое обслуживание самолетов совершили самоубийство. Президент авиакомпании подал в отставку, не дожидаясь окончания расследования.

Семьям погибших выплатили компенсации. На месте аварии открыли памятный знак, а в аэропорту - музей, посвященный катастрофе рейса. Здесь хранятся обломки самолета, предсмертные записки, написанные пассажирами. Всех работников авиационных компаний заставляют посетить этот музей.

На острове Тенерифе на Канарских островах 25 апреля 1980-го самолет Boeing 727 британской авиакомпании Dan Air Services со 146 пассажирами на борту разбился при заходе на посадку. Все погибли.