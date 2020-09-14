Атомную бомбу испытали на солдатах

Взрыв на Тоцком полигоне состоялся 14 сентября 1954 года Фото: wikipedia

Советские военные учения с применением атомной бомбы состоялись на Тоцком полигоне Оренбургской области 14 сентября 1954 года. Радиоактивное облучение получили 45 тыс. солдат и 10 тыс. местных жителей.

Учения проходили под кодовым названием "Снежок". Руководил ими маршал Георгий Жуков. Командование планировало исследовать влияние атомной бомбы на территорию с заранее подготовленной обороной и научить армию наступать и обороняться в таких условиях. Кроме 45 тыс. солдат, на полигон пригнали 600 танков и артиллерийских установок, 600 бронетранспортеров, 300 самолетов и тысячи автомобилей.

Около 9:23 зазвучала "атомная тревога". Военные заняли свои позиции в укрытиях и бронетехнике. Уже через 10 минут самолет Ту-4 сбросил бомбу РДС-2, мощностью 40 Кт. Она взорвалась на высоте 350 м. После взрыва началась артподготовка, а бомбардировщики нанесли авиаудар. Тогда в наступление были подняты войска, атаковавшие условного противника в районе взрыва.

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По воспоминаниям очевидцев, вся пустая бронетехника в 1 км от эпицентра оплавилась и была вдавлена ​​в землю. От леса в эпицентре не осталось ничего. После учений агентство ТАСС сообщало, что "результаты помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения".

Однако никто не сообщил, что тысячи участников получили различные дозы радиоактивного облучения. Им не оказывали медицинской помощи. Вскоре у молодых людей возникали болезни сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, позже страдали от онкологических заболеваний и болезней крови. В 1993 году СМИ выдвигали предположение, что скрытой целью эксперимента было и изучение влияния радиации на человека и животных.

Историки установили персону 4-го советского шпиона, который передал секреты изготовления ядерного оружия СССР. Им был человек по имени Оскар Себорер. Традиционно обвиняли 3-х шпионов: Дэвида Грингласса, Клауса Фукса и Теодора Холла, но Оскара удалось разоблачить недавно. Известно, что имел кодовое имя "Годсенд" и работал в национальной лаборатории в Лос-Аламосс в Нью-Мехико, где и разработали известные атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк". Внимание на Себорера обратили историки Джон Хейнс и Харки Клэр, проанализировав рассекреченные документы ФБР 2011 года, в которых он фигурирует. Саму теорию 4-го шпиона выдвинули еще в 1990-х, но тогда ее воспринимали как советскую дезинформацию.