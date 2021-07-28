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среда, 28 июля 2021 18:24

Археологические памятники закатали под асфальт

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Археологические памятники закатали под асфальт
При строительстве трассы закатали в асфальт древние артефакты. Фото: "Укрінформ"

В оккупированном Крыму во время строительства трассы "Таврида" уничтожили сотни тысяч артефактов.

"При строительстве этой трассы было разрыто множество старинных археологических памятников, в частности некрополь "Кирк Азизлер", скифское городище "Кермен Бурун" и многие другие. Во время всех этих раскопок, которые проводились под протекторатом министерства культуры России, Российской академии наук и Эрмитажа, было выкопано довольно много артефактов. Мы считаем, что их больше тысячи. Их либо уничтожили, либо вывезли с территории Крыма", - сообщила на презентации тематического обзора "Крым без правил: оккупирована собственность" юрист Регионального центра прав человека Дарья Подгорная, передает "Укрінформ".

Все эти памятники больше не подлежат восстановлению. Их покрыли асфальтом.

Много нарушений было при строительстве военных объектов в Крыму.

"Были разрушены церкви, которые находятся на территории или вблизи военных баз, уничтожены археологические находки, которые датируются временем Византийской и Османской империй", - сообщила юрист.

Представители Российской академии наук заявили, что на территории Херсонеса Таврического должны выкопать не 100 кв. м, а 30 тыс. кв. м. Это означает, что там будет большое строительство. Незаконные археологические раскопки проводят в основном под эгидой и контролем Российской академии наук, а также Эрмитажа.

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"Достаточно много представителей этих структур непосредственно приезжают на территорию Крыма и проводят незаконные археологические раскопки, разрушают те находки, которые они находят, или вывозят их за пределы полуострова и представляют как часть русской культуры и часть российского достояния", - подчеркнула Подгорная.

Во время незаконных раскопок древнегреческой колонии Акра в оккупированном Крыму обнаружили кольцо с изображением богини Афродиты, которая смотрит в зеркало. Такие перстни играли роль личной подписи или печати.

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28
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