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среда, 28 июля 2021 01:13

Археологи решили закопать тоннель древней цивилизации

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Археологи решили закопать тоннель древней цивилизации
В Мексике закопают тоннель, который выкопали ацтеки. Фото: INAH

В Мексике археологи решили закопать тоннель ацтеков.

У них нет достаточного финансирования на его изучение и защиту, сообщает Science alert.

Тоннель пытаются обезопасить от разрушения и вандализма. Ученые хотят использовать специальную защитную кладку и засыпать участок раскопок землей. В будущем они снова могут его откопать.

Тоннель был частью системы защиты столицы ацтеков Теночтитлана от наводнений. Испанские конкистадоры уничтожили большую часть таких зданий. В 2019 году археологи нашли этот тоннель. В нем обнаружили древние надписи ацтеков. Тоннель имеет длину 8,4 м, он был небольшой частью системы Альбаррадон-де-Экатепек длиной около 4 км.

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Всего ученым удалось найти 11 символов. Среди них есть изображение военного щита, головы хищной птицы и капель дождя. Их могли нарисовать жители городов Экатепек и Чиконаутла. Они работали на стройке.

Группа археологов из Национального института антропологии и истории Мексики нашли барельеф с ацтекским символом войны. На такую ​​находку они наткнулись у подножия Темпл Майор - главного храма ацтекского города Теночтитлан. Он расположен в столице Мексики.

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