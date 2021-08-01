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понедельник, 02 августа 2021 01:13

Археологи откопали уникальные древнеримские мечи

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Археологи откопали уникальные древнеримские мечи
Солдаты использовали мечи для ритуалов. Фото: web.ua.es

Испанские археологи на острове Менорка обнаружили вещи древнеримских военных.

Предметы оставили у крепостных ворот во время ритуала после захвата деревни пунической культуры около 100 года до н. э., сообщили в Университете Аликанте.

Пунические войны продолжались между Римом и Карфагеном. Основные базы Карфагена были на Майорке и Менорке. Туда в конце II в. до н. е. римляне направили свои войска и захватили острова.

Испанские археологи во главе с Фернандо Прадо из Университета Аликанте во время раскопок на Балеарских островах обнаружили большую коллекцию древних артефактов. Работы велись в доисторическом поселении Сон-Катлар на острове Менорка.

Археологи проводили раскопки на оборонительных сооружениях. Прадо говорит, что римские солдаты были очень суеверными. Они наделяли мистической ценностью городские ворота в захваченных крепостях.

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У ворот обнаружили древние мечи. Легионеры использовали их для ритуалов.

Также там нашли ножи, наконечники стрел и копий, хирургические инструменты и бронзовую лопатку.

Во время реставрации римского мавзолея Августа обнаружили редкий камень, обозначавший древние границы города. Последний подобный находили 100 лет назад. Камень датировали правлением императора Клавдия - 10-54 года. Он был закопан в землю на месте семейной гробницы.

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