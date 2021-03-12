Археологи опровергли миф о скифах

Археологи установили, что не все скифы кочевали. Фото: Svetlana Andrukh

Международная команда археологов установила, что не все скифы кочевали.

Ранее ученые соединяли различные культуры юга Украины в единую скифскую идентичность. Современные исследователи проанализировали человеческие кости и зубную эмаль. Обнаружили, что люди в этом регионе жили в поселениях. Выращивали просо и разводили скот в смешанных экономических системах, сообщает phys.org.

"Наше исследование демонстрирует общий низкий уровень мобильности людей в непосредственной близости от ключевых городских районов скифской эпохи, в отличие от прежних стереотипов о том, что это было кочевое население. Хотя в скифскую эпоху мобильность увеличилась по сравнению с предыдущими периодами, она была ограничена небольшим процентом людей", - сказала ведущая автор исследования Алисия Вентреска Миллер.

Археологи взяли образцы костей и зубной эмали 56 человеческих скелетов в погребениях в Бильске, Мамай-Горе и Медвине.

Образцы исследовали с помощью изотопного анализа. Выделили стронций, кислород, азот и углерод, которые откладываются в тканях человека в результате пищи и питья. Это позволяет исследователям определять, где путешествовал и жил человек. Эти анализы показали, что городские районы были местами социального и экономического разнообразия. Люди там выращивали просо и разводили скот. Они в основном оставались там, где занимались сельским хозяйством.

"Скифская эпоха явно была периодом противоречий, с убедительными доказательствами сложного взаимодействия между земледельцами и скотоводами, которые способствовали скоплению населения в городских районах", - сказала Вентреска Миллер.

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В будущем исследователи надеются получить более подробное представление о перемещении людей между городскими центрами и сельскими районами.

"Таким образом, мы можем пойти дальше от предполагаемых стереотипов миграции и кочевничества в сторону динамичного и комплексного понимания скифских сообществ", - сказала она.

На Мамай-горе вблизи Каховского водохранилища найдено уникальное парное захоронение скифов. Мужчина и женщина были похоронены на глубине 2 м от современной поверхности. Уникальность этого захоронения в том, что тела были положены друг на друга. В головах у умерших обнаружен скелет лошади.