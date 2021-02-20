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суббота, 20 февраля 2021 01:13

Археологи наткнулись на остатки копии Колизея

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Археологи наткнулись на остатки копии Колизея
В Турции нашли античный амфитеатр. Фото: Turkish Archaeological News / Facebook

На западе Турции обнаружили античные руины, напоминающие римский Колизей.

Амфитеатр нашли на руинах города Мастаура в провинции Айдын. Оно на 80% исчезло под землей. Поэтому хорошо сохранились до нашего времени. Археологи раскопали лишь небольшой верхний слой, но находка их уже поразила, сообщает Daily Sabah.

Раскопали арену с античным амфитеатром, которая очень напоминает Колизей своей овальной форме и размерам. Она имеет 188 м в длину и 156 м в ширину. Остатки структуры расположены под оливковыми и фиговыми садами. Историки считают, что арену использовали для спортивных игр или гладиаторских боев почти 1,8 тыс. лет назад.

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"Это может быть единственная полностью сохранившаяся арена здесь, в Турции. Она хорошо сохранилась, поскольку была погребена под землей в течение многих лет. Основную схему теперь видно, и мы планируем раскопать больше этой весной", - заявил глава Управления культуры и туризма в Стамбул Умут Тунцер.

В Турции археологи нашли древнеримские монеты, спрятанные в кувшин. Археологи нашли кувшин на берегу реки в Айзанои в сентябре 2019 года. Им удалось идентифицировали 439 серебряных денариев и 212 кистофорових серебряных монет из Пергама.

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