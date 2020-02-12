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среда, 12 февраля 2020 13:40

Археологи наткнулись на клад с уникальными золотыми монетами

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Исследователи показали клад золотых монет, которым более 2 тыс. лет. Его нашли в прошлом году, около поселка Блитбург графство Суффолк, Великобритания.

Всего археологи обнаружили 19 монет. Большинство из них - золотые статеры, изготовленные на заказ доримского племенного вождя кельтов-триновантов Адомара, сообщает BBC.

Все статеры датируют 45-25 г. до н.э. На лицевой стороне имеют изображения на подобии цветов. Одна уникальная монета с изображением лошади содержит 2 перевернутые буквы S на оборотной стороне. Расшифровать сокращение ученые пока не могут.

Подобные монеты находили и в графствах Хартфордшир, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и Кембриджшир. Артефакты указывают на культурное взаимодействие и активный обмен между соседями.

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Автор: bbc.com
  Показали клад золотых монет британского вождя
Показали клад золотых монет британского вождя

Автор: bbc.com
  Показали клад золотых монет британского вождя
Показали клад золотых монет британского вождя

Автор: bbc.com
  Показали клад золотых монет британского вождя
Показали клад золотых монет британского вождя

Археологи обнаружили клад серебряных римских монет, которым более 1,7 тыс. лет на горе Цугерберг в Швейцарии. Все монеты являются антонианами - так называли серебряные гроши, чеканку которых начали в 215 году по приказу императора Каракаллы. Название монет происходит от его полного имени - Марк Аврелий Антонин.

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