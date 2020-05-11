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вторник, 12 мая 2020 03:13

Археологи исследуют древнее поселение, через которое проведут дорогу

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Археологи исследуют древнее поселение, через которое проведут дорогу
В Хмельницкой обл. исследуют городище. Фото: ras.gov.ua

В Хмельницкой обл. экспедиция спасительной археологической службы начала исследования поселения Чаньков-1 у Дунаевцев.

Там ведется строительство дороги в обход города. Под прокладку дороги попал археологический культурный слой древнего поселения, сообщает "Є".

На месте работают исследователи из Львова, Киева, Луцка, Дубно, Хмельницкого и Каменец Подольский. Экспедицию возглавляет кандидат исторических наук заведующий отделом археологии ранних славян Института археологии НАН Украины Олег Петраускас. Работы будут продолжаться несколько недель.

Экспедиция должна изучить часть этого поселения, на котором при предварительном обследовании нашли материалы от эпохи энеолита до княжеских времен. Здесь обнаружили древности трипольской и черняховской культур.

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"Работы планируем завершить к концу месяца, но, конечно, если наткнемся на интересные объекты, то дольше. Они охватят площадь всего памятника, которая осталась менее поврежденной. Это около 4-х тысяч квадратных метров. В настоящее время на некоторых раскопках уже выявлено объекты раннего железного времени, хозяйственные ямы, жилья, остатки хозяйственных построек. Есть много обломков керамики того времени. Надеемся в других раскопках встретить материалы трипольской культуры", - рассказал Олег Осаульчук, директор Научно-исследовательского центра "Спасательная археологическая служба" института археологии Национальной академии наук Украины.

Историко-культурный заповедник "Бельск" презентовал артефакты, найденные археологами на Бельском скифском городище.

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