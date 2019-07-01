Арестовали украинского правозащитника

Николая Руденко отправили в ссылку в лагеря в 1977-м. Фото: 1tv.com.ua

Писателя и общественного деятеля 57-летнего Николая Руденко приговорили к 13 годам ссылки в лагерях Мордовии, Россия, 1 июля 1977 года. Проходил по делу за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Все произведения писателя изъяли из библиотек по приказу председателя Главлита УССР Михаила Познякова.

Николай Руденко основал правозащитную Украинскую общественную группу содействия выполнению Хельсинских соглашений 9 ноября 1976-го. Именно за это и арестован.

"И вот, наконец, тюремный "воронок" везет меня из Донецка в Дружковку - суд должен состояться именно там, в райцентре, к которому принадлежит хуторок, где жил Алексей Тихий. Вот, собственно, и есть процессуальное основание, чтобы судить меня на Донбассе", - писал Руденко.

На судебном заседании судьи демонстративно выложили 49 томов дела на Руденко и поэта Алексея Тихого. Приговор - 13 лет заключения.

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Его отправили в мордовский лагерь ЖХ-385 / 19-3 на станции Потьма. Вместе с другими заключенными продолжает правозащитную работу. Пишет письма госсекретарю США Шульца и к президенту США Джимми Картеру с просьбой помочь в создании международной комиссии для инспекции советских политических лагерей. Протестует против введения советских войск в Афганистан. Писать стихи возможности не имел. Запоминал их, в день переписки и посылок записывал и передавал за пределы лагеря.

В 1982-м писателя перевели в Кучинский лагерь в Пермской области, Россия.

19 декабря 1920-го в поселке Юрьевка ныне Лутугинского района Луганской области родился украинский правозащитник и публицист Николай Руденко. Его отец погиб на шахте и мать сама воспитывала 3-х детей. Семья добилась благополучия, но в 1930 была вынуждена вступить в колхоз. В детстве Руденко начал писать стихи. Их публиковали в местных газетах. В то же время работал в шахте. Юноша получил от Народного комиссариата просвещения стипендию и поступил на филологический факультет Киевского университета. Еще в школе Руденко стал членом Коммунистической партии.