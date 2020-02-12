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среда, 12 февраля 2020 16:20

9 взрослых и 4 детей - исследовали пещеру, где в древности пытали людей

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Археологи обнаружили останки людей со следами расправы в пещере Эль-Трокс, Испания. Девятерых взрослых застрелили из лука, а четверых детей забили тупыми предметами.

Анализ показал, что люди жили около 7 тыс. лет назад. Рядом с ними нашли необработанную керамическую посуду, каменные орудия труда и останки домашних животных. Исследователи подчеркивают, что люди умерли не в одно время, а с разницей примерно в 1 тыс. лет, сообщает Nature Scientific Reports.

Среди основных причин резни называют войну за землю или женщин, конфликты между вождями различных племен. Не исключают, что местные жители столкнулись с кочевыми переселенцами. Археологи признали находку наиболее актуальным открытием в Европе.

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"Когда-то господствовала идея, что люди, будучи охотниками и собирателями, по своей природе были хорошими и мирными. После возникновения сельского хозяйства 12 тыс. лет назад адаптивные социальные стратегии, которые шли рядом с собственностью и племенным расслоением, радикально нарушили первоначальный образ жизни. Чтобы защитить имущество, люди были вынуждены совершать насилие. В настоящее время существование ненасильственного прошлого считается опровергнутым, поскольку агрессивное поведение обычно демонстрируется как в доисторических, так и в современных общинах охотников-собирателей", - пишут авторы исследования.

Автор: nature.com
  Археологи отмечают, что человечество никогда не было мирным
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Международная группа ученых изучила окаменевшие останки человека эпохи позднего палеолита (35 тыс. - 8 тыс. лет назад) в пещере в Южной Трансильвании, Румыния. Исследователи установили, что он умер насильственной смертью.

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