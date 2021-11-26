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суббота, 27 ноября 2021 00:46

88-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
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Телега с телами умерших от голода
Фото: Getty images
Умершая возле Полтавы
Очередь в столовую возле Днепрогэса
Толпы сельских жителей у Харьковского вокзала в ожидании возможности сесть на поезд
Мертвый ребенок в Харькове

Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов Gazeta.ua собрала фото.

В то время люди сильно рисковали, фотографируя жертв голода. Советские власти пытались скрыть доказательства своих преступлений.

Голодомор был актом геноцида украинского народа, осуществленный большевиками и правительством СССР в 1932-1933 годах. Они организовали искусственный массовый голод. Изымали продовольствие, блокировали села и районы, запрещали на выезд за пределы Украины.

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В этом году фокусе информационной кампании к 88-й годовщине Голодомора – дети, как самая уязвимая категория жертв сталинского геноцида. Половина погибших в результате Голодомора – дети и подростки. Геноцид унес жизни ориентировочно 1,5 млн детей в возрасте до 10 лет.

Общественный комитет по увековечиванию памяти жертв Голодомора призвал вспомнить о трагедии геноцида украинского народа. 27 ноября всех граждан в 16:00 приглашают прийти к мемориалам и памятным знакам в своих городах, а также зажечь свечи в окнах, присоединившись к акции "Зажги свечу памяти".

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