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суббота, 10 августа 2019 23:13

6000 цветных открыток XIX в. выложили в свободный доступ
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Замок Пелеш, неподалёку от города Синая, Румыния, 1890-1900.
Фото: loc.gov
Нассау, Багамские острова, 1901.
Фламандская молочница, Антверпен, Бельгия, 1890-1900.
Бланкенберге, Бельгия, 1890-1900.
Пляж и море, Бланкенберге, Бельгия, 1890-1900.

В онлайн-архиве Библиотеки Конгресса США выложили в свободный доступе коллекцию цветных открыток, выпущенных с 1890-х по 1900-е годы.

Коллекция содержит почти 6000 изображений Европы и Ближнего Востока и 500 Северной Америки. Их производством занималась швейцарская компания Photoglob в Цюрихе и Детройтская издательская компания в Мичигане.

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Отдел прессы и фотографии Библиотеки Конгресса собрал эту коллекцию из двух источников, которые предоставили отпечатки в отличном состоянии. В 1985 году литографиии Европы и Ближнего Востока приобрели в галерее Мурисет в Швейцарии. А североамериканские фотохромы получили в дар от Ховарда Л. Готлиба в 2004 году.

Фотограф с Вирджинии Соломон Д. Батчер оставил бесценное сокровище для потомков. Сохранил историю американского штата Небраска в 3,5 тыс. негативах на стеклянных пластинах. На протяжении почти 30 лет он документировал процесс заселения Великих равнин в суровых условиях песчаных холмов Небраски.

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