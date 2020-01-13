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понедельник, 13 января 2020 15:01

140 человек - показали дневной отчет чекиста

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Показали архивный документ рабочего дня сотрудника Донецкого НКВД Ивана Дернового. За сутки, 14 ноября 1938, мужчина с напарником расстрелял 140 человек.

В списке можно увидеть имена расстрелянных людей и годы их рождения. Также имена исполнителей приговоров. Завершается отчетом: "Всего 140 человек. Смерть расстрелянных констатирована, тела преданы земле". Документ выложил в сообществе Доступ к архивам исследователь Константин Богуславский.

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Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/
  Показали документ рабочего дня чекиста
Показали документ рабочего дня чекиста

Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/
  Показали документ рабочего дня чекиста
Показали документ рабочего дня чекиста

Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/
  Показали документ рабочего дня чекиста
Показали документ рабочего дня чекиста

Автор: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv/
  Показали документ рабочего дня чекиста
Показали документ рабочего дня чекиста

В сети опубликовали документ из личного дела сотрудника НКВД Наума Турбовского. В нем указана конкретная цифра уничтоженных им заключенных - более 2 тыс. человек. За это получил Орден Красной Звезды.

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