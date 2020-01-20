130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице

20 января 1990 военные вошли в Баку. Фото: Википедия

Власть жестоко подавила митинги в столице Азербайджана Баку 20 января 1990 года.

Люди требовали у СССР решить азербайджано-армянский этнический конфликт в Нагорном Карабахе. В Азербайджане начали усиливаться националистические настроения. В Москве решили провести карательную акцию.

В Баку выключили теле и радиоретрансляторы, телефонную связь. Бакинцы физически не знали о введении комендантского часа. В город ввели регулярные войска.

Военные с применением оружия и танков разгоняли митингующих. По разным расчетам погибло от 130 до 170 человек. Военные расстреляли автобус, в котором погибла 12-летняя девочка.

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За полтора года Азербайджан получил независимость.

Митинг за выход Украины из СССР и против нового союзного договора состоялся 30 сентября 1990-го в Киеве. В действе приняли участие почти 300 тыс. украинцев. Организатором выступил Народный рух Украины.