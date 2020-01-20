130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 468
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 738
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 567
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3249
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 873
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1494
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 819
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 639
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 8631
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
Фото
Все фото
27
4
12
9
7
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Нашли руины с ритуальными изображениями
Нашли руины с ритуальными изображениями
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Между елками и в пышных домах - как жили лемки в 1930-х
Между елками и в пышных домах - как жили лемки в 1930-х
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа
Видео
Все видео
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
В бою с украинцами погиб российский генерал
В бою с украинцами погиб российский генерал
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1440
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2916
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2088
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3996
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
19 января 2020
Просмотров: 909
Провела паралелі
– Тепер я безробітний. Дякую президенту й міністру Авакову, – каже знайомий із сусіднього будинку. Понад три роки працював у ...
понедельник, 20 января 2020 14:32

130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице

  Комментировать
130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице
20 января 1990 военные вошли в Баку. Фото: Википедия

Власть жестоко подавила митинги в столице Азербайджана Баку 20 января 1990 года.

Люди требовали у СССР решить азербайджано-армянский этнический конфликт в Нагорном Карабахе. В Азербайджане начали усиливаться националистические настроения. В Москве решили провести карательную акцию.

В Баку выключили теле и радиоретрансляторы, телефонную связь. Бакинцы физически не знали о введении комендантского часа. В город ввели регулярные войска.

Военные с применением оружия и танков разгоняли митингующих. По разным расчетам погибло от 130 до 170 человек. Военные расстреляли автобус, в котором погибла 12-летняя девочка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото

За полтора года Азербайджан получил независимость.

Митинг за выход Украины из СССР и против нового союзного договора состоялся 30 сентября 1990-го в Киеве. В действе приняли участие почти 300 тыс. украинцев. Организатором выступил Народный рух Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

130 погибших - войска жестоко разогнали митингующих в столице

Застрелили украинского издателя

США призвали бойкотировать соревнования в России

Кит оказался под стенами парламента

Самое читаемое
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
Звездное Крещение: артисты показали необычные способы празднования
10
 Просмотров: 40185
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
9
 1 Просмотров: 20404
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в &quot;Борисполе&quot;
Борт с погибшими в Иране украинцами приземлился в "Борисполе"
16
 Просмотров: 19957
В Украине станет сложнее продать автомобиль
В Украине станет сложнее продать автомобиль Просмотров: 18891
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в &quot;Борисполе&quot; прощаются с жертвами катастрофы
Пилоты МАУ встретили коллег на коленях: в "Борисполе" прощаются с жертвами катастрофы
9
 Просмотров: 15840
История
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
27
 Просмотров: 3852
Застрелили украинского издателя
Застрелили украинского издателя
 Просмотров: 567
США призвали бойкотировать соревнования в России
США призвали бойкотировать соревнования в России
 Просмотров: 468
Кит оказался под стенами парламента
Кит оказался под стенами парламента
 Просмотров: 756
Нашли руины с ритуальными изображениями
Нашли руины с ритуальными изображениями
4
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
3
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
2
Россия ежегодно финансирует боевиков на 30 млрд рублей
1
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
1
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
1
Иран передаст черные ящики сбитого самолета Украине
Голосов: 15
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua