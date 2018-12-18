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среда, 19 декабря 2018 08:20

110 кг лунной породы собрали во время последней высадки на Луну

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110 кг лунной породы собрали во время последней высадки на Луну
Шмитт сделал фото Сернан, что стоит у американского флага. Фото: NASA

Через десять дней после старта на Землю 19 декабря 1972 года вернулся экипаж американского космического корабля "Аполлон-17".

Шестая и последняя в программе "Аполлон" высадка людей на Луну была осуществлена ​​на космическом корабле "Аполлон-17". Он был запущен 7 декабря. В команду космического корабля вошли командир "Аполлона-17" Юджин Сернан, пилот командного модуля Роналд Эванс и пилот лунного модуля - первый ученый-космонавт, геолог Харрисон Шмитт.

В то время, как Эванс совершал витки вокруг Луны, Шмит и Сернан за время трех вылазок, длившихся по 7,2, 7,6 и 7,3 часа, собрали рекордные 110 кг лунной породы. Экипаж прошел на луноходе 34 км по долине Тельца, открыл в кратере Шорты так называемую "оранжевую грязь", представляющий собой оранжевые шарики с стекловидного материала, и оставил на лунной поверхности комплекс сложного оборудования.

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На сегодня эта миссия остается последним пилотируемым полетом на Луну и последней высадкой людей на ее поверхность. Пластина, оставленная на лестнице нижней ступени Челленджера говорит: "Здесь Человек завершил свое первое исследование Луны, декабрь 1972, и Пусть дух мира, с которым мы прибыли, отразится в жизнях всего человечества". На пластине изображены два земных полушария и видимая сторона Луны, а также подписи: Сернана, Эванса, Шмита и президента Ричарда Никсона.

Советская автоматическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны и передала его изображения на Землю 7 октября 1959.

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Дата
19
декабря

110 кг лунной породы собрали во время последней высадки на Луну

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