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среда, 01 августа 2018 10:40

 В Египте раскопали гробницы с необычными фресками

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 В Египте раскопали гробницы с необычными фресками
На стене в египетской гробнице впервые нашли хорошо сохранившиеся фрески. Фото: english.ahram.org.eg

2 скальные гробницы высокопоставленных вельмож раскопала в Египте археологическая миссия. В их подземных помещениях были обнаружены глиняные сосуды для продуктов и напитков, а также цветные фрески.

Погребенные в них жили во времена Среднего Царства, то есть около 4 тыс. лет назад. Глубина гробниц около 3 м.

Внизу обнаружили глиняные сосуды, предназначавшиеся для хранения еды и напитков для покойного, пишет Хроника. Инфо. Фрески изображали жизнь покойного на земле и прохождение его в потусторонний мир.

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Глава миссии Нагиб Канавати рассказал журналистам, что в связи с окончанием сезона обе гробницы будут законсервированы. В 2019 году роботы возобновят.

Ученые установили, что "кричащая мумия" принадлежит египетскому принцу Пентеверому. Принц готовил убийство своего отца-фараона Рамзеса III.

Следы на шее мумии подтверждают, что его приговорили к повешению за сговор.

Мумию обнаружили французские археологи в 1886 году в окрестностях Луксора в мемориальном комплексе Дейр-эль-Бахри. Личность выяснили благодаря ДНК-тесту.

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