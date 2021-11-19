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четверг, 25 ноября 2021 13:00

"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения

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"З огляду на чутки у пресі хочу підтвердити: аналіз моєї крові показав присутність ВІЛ. У мене СНІД. Я вважав за потрібне тримати цю інформацію в секреті, щоб зберегти спокій рідних і близьких. Однак настав час повідомити правду", – зазначив 45‑річний англійський співак Фредді Мерк'юрі у заяві, яку 23 листопада 1991‑го опублікували газети світу. Наступного дня артист помер.

Автор: noticiasaominuto.com.br
  Фредді Мерк’юрі збирався одружитися з Мері Остін у 1970-х, але до весілля справа не дійшла. Залишалися друзями, жінка стала його помічницею. Успадкувала дім співака в Лондоні, де живе дотепер
Фредді Мерк’юрі збирався одружитися з Мері Остін у 1970-х, але до весілля справа не дійшла. Залишалися друзями, жінка стала його помічницею. Успадкувала дім співака в Лондоні, де живе дотепер

Його справжнє ім'я Фаррух Бульсара. Народився 5 вересня 1946 року в сім'ї членів зороастрійської громади парсів у Занзібарі – тепер місто в Танзанії. Батько працював касиром Британського колоніального офісу. Певний час жили в Індії, а потім перебралися в Англію. Хлопець із дитинства співав у хорі та грав на фортепіано. У Лондоні вивчився на фахівця графіки й дизайну. Із на чотири роки молодшою Мері Остін відкрив ятку на ринку, продавали одяг і малюнки.

Фаррух Бульсара має надзвичайний голос, із широким діапазоном. Виступає з гуртами Ibex та The Dovedale Towers. 1971‑го разом із гітаристом Браяном Меєм, барабанщиком Роджером Тейлором і басистом Джоном Діконом створюють гурт Queen. Бере псевдонім Фредді Мерк'юрі й пише хіти Killer Queen і Bohemian Rhapsody.

1980‑го вокаліст зістригає довге волосся і відрощує вуса. Зізнається Мері Остін у бісексуальності. Роз'їжджаються, але підтримують стосунки. Фредді присвячує їй пісні, купує нерухоме майно та стає хресним батьком її сина від іншого чоловіка.

"Єдиний друг, якого маю, – це Мері. І я не хочу більше нікого, – коментував особисте життя. – Вона була моєю неформальною дружиною, це був шлюб. Я не зміг би закохатися в когось іншого так само, як любив Мері".

В особняку Мерк'юрі в Лондоні часто відбуваються вечірки з великою кількістю випивки, наркотиків і повій. Усі хочуть завоювати прихильність співака.

"У мене коханців більше, ніж у Елізабет Тейлор. Причому обох статей. Але мої зв'язки нічим не закінчуються. Я ніби пожираю людей і руйную їх", – зізнавався.

Наприкінці 1970‑х у гомосексуалістів і наркоманів у Сполучених Штатах Америки лікарі фіксують симптоми невідомої хвороби. Називають імунодефіцитом, що передається гомосексуалістами, чи гомосексуальним раком. 1982‑го перейменовують на синдром набутого імунодефіциту. Його викликає вірус, який передається через кров, сперму, виділення з піхви та грудне молоко. Хворіють на СНІД люди обох статей і різної сексуальної орієнтації.

Виявляють недугу і в Англії. 1987‑го принцеса Діана відкриває перше відділення для лікування ВІЛ-інфікованих у Лондоні. Того ж року Фредді Мерк'юрі отримує позитивний тест на ВІЛ. Однак не припиняє розгульного способу життя.

Автор: noticiasaominuto.com.br
  Перукар Джим Гаттон (ліворуч) мешкав у Лондоні з Фредді Мерк’юрі упродовж останніх шести років життя співака. Перебував біля ліжка артиста, коли той помер. Пережив партнера на 19 років. Видав книгу спогадів ”Мерк’юрі і я”
Перукар Джим Гаттон (ліворуч) мешкав у Лондоні з Фредді Мерк’юрі упродовж останніх шести років життя співака. Перебував біля ліжка артиста, коли той помер. Пережив партнера на 19 років. Видав книгу спогадів ”Мерк’юрі і я”

– Мій час обмежений. Мушу все встигнути, – виправдовується. Активно записується у студії. Назбирує матеріали на три альбоми.

Приймає експериментальні ліки, але вони не допомагають. Худне. У його гримерці ставлять ліжко для відпочинку. Сірий колір шкіри й виразки ховають під товстим шаром гриму. Щоб не показувати проблем із вагою, під костюм одягає светр.

З червня 1991‑го не виходить із маєтку в західному Лондоні. Живе з партнером Джимом Гаттоном, який відмовляється залишати хворого. Він теж заражається ВІЛ. Інколи їх провідує Мері Остін.

Фредді Мерк'юрі складає заповіт. Основну частину майна та права на пісні заповідає Мері, батькам і молодшій сестрі. Значні суми зі спадку мають отримати кухар і водій.

Тіло Фредді кремують. Мері Остін ховає прах, але не розголошує, де саме. Так просив співак у заповіті.

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