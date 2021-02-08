Жителей ОРДЛО будут вакцинировать в Украине

Украина планирует делать прививки жителям оккупированных территорий . Фото:pexels

На 3-м этапе вакцинации от коронавируса планируют делать прививки жителям оккупированных территорий.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Люди, которые по вынужденным причинам оказались на оккупированной территории, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной территории Украины, но это начиная с 3-го этапа. Для них будет действовать такая же система записи, как и для всех других украинцев - через портал", - сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что жители ОРДЛО смогут сделать прививку в пунктах на подконтрольной территории Украины. Он добавил, что людям будут делать прививки вакциной, которая не требует длительного хранения.

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"Для людей с неподконтрольных территорий будут использовать вакцины с температурой хранения 2-8 градусов по Цельсию", - отметил санврач.

Зеленский заявил на форуме, что главной задачей является охват вакцинацией не менее половины населения Украины в течение этого и начале следующего года.