Женщине ампутировали пальцы - тяжелый случай коронавируса

Такой сложный случай произошел не впервые. Фото: pixabay.com

У 86-летней итальянки почернели пальцы после заражения Covid-19.

Врачи называют этот случай тяжелым проявлением коронавируса. Медики ампутировали женщине пальцы, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что коронавирус вызывает у многих людей повреждения кровеносных сосудов. У пациентки образовались тромбы, которые препятствовали попаданию крови к ее пальцам.

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По информации издания, такой сложный случай произошел не впервые. 54-летнему мужчине из Калифорнии ампутировали два пальца, поскольку были повреждены ткани и мышцы.

Начались семинары по вакцинации для украинских медиков. На занятиях расскажут о микропланування процесса.