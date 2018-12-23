Женщинам секс полезнее, чем мужчинам

Секс женщинам полезнее, чем мужчинам. Во время него усиливается выработка гормонов, необходимых для слаженной работы организма.

Об этом рассказала Ульяна Кравец, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня".

Благодаря регулярному сексу происходит профилактика застоя крови в малом тазу, что грозит гинекологическими проблемами.

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Польза частого секса для женщин:

Нормализация гормонального фона, защищает от нарушений менструального цикла и изменений состояния кожи.

Укрепление сосудов. Активная выработка тестостерона во время секса ведет к укреплению мышечной ткани, а эстроген предотвращает развитие сердечно-сосудистой патологии.

Обезболивания. Оргазм способствует выработке эндорфинов и серотонина, устраняют болевой синдром.

Укрепление иммунитета, благодаря выработке серотонина и антител.

Укрепление мышц тазового дна, будет профилактикой опущения и выпадения матки в старшем возрасте.

Сохранение молодости. Благодаря активной циркуляции крови обновления клеток ускоряется, высвобождаются токсины.

Лучше приучить себя просыпаться самостоятельно, а не по будильнику. Обрыва сна резким звуком - это стресс, на который организм может отреагировать весьма негативно как в физиологическом, так и в эмоциональном плане.

После ночного сна организму требуется дать некоторое время для того, чтобы он мог прийти в себя. Специалисты советуют не вставая с постели выполнить легкие упражнения или дыхательную гимнастику - это поможет почувствовать прилив энергии и взбодриться.