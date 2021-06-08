Женщина родила сразу девять детей

Мировой рекорд: женщина родила девять детей.Фото: rus.err.ee

13 червняя 1971 года во Сиднее Джеральдина Бродрик родила девятерых детей. Это был первый официально зарегистрированный случай рождения девяти близнецов.

Это были 5 мальчиков и 4 девочки. Двое мальчиков появились на свет мертворожденными, остальные близнецы прожили не более шести дней.

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Второй случай рождения девятерняшек произошел 26 марта 1999 года в Малайзии. Зурина Мат Саад тоже родила пятерых мальчиков и четырех девочек, но все они не прожили и шести часов после рождения.

Напомним, 10 детей сразу родила 37-летняя Ґосиаме Тамара Ситгол из провинции Гаутенг, в Южно-Африканской Республике. На свет зьвилися семь мальчиков и три девочки. Ґосиаме стала рекордсменкой по количеству рожденных за один раз детей. Такого количества новорожденных до сих пор не фиксировали Шесть лет назад женщина уже родила двоих близнецов.