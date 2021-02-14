Землю накроет мощная магнитная буря

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 21 февраля. Фото из открытых источников

Магнитная буря высокого уровня накроет Землю уже в конце февраля. Она будет настолько интенсивной, что ухудшение самочувствия почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости.

Могут быть перебои в работе техники. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю 21 февраля.

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Уровень этого геомагнитного колебания приблизится к G1, а это значит, что она будет очень мощной. Стоит отметить, что накануне, а также за сутки или двое после - люди будут чувствовать ухудшение самочувствия и головные боли.

Четыре магнитные бури ожидается в феврале этого года. Некоторые из них будут достаточно сильными. Наиболее мощно ждут 15 февраля. Продлится она недолго, но многие могут почувствовать слабость и ухудшение самочувствия.