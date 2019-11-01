Ждать ли новой волны дифтерии: какая в Украине ситуация с прививками

В Украине только треть детей до года вакцинирован. Фото: naiu.org.ua/

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в стране вакцинировано лишь 39% детей до года. Дети постарше привиты на 60-70%.

Взрослое население вакцинировано на 52%, рассказала она на брифинге.

Самый высокий уровень вакцинации против дифтерии в Кировоградской, Николаевской области и Киеве.

Меньше всего привиты дети - менее 50% новорожденных - в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Менее 40% взрослых привиты в Закарпатской, Луганской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях. Более 80% взрослых прошли вакцинацию в Запорожской области.

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Скалецкая подчеркнула, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем. Соответственно, заразиться ею очень легко, а основным способом предотвратить заболевание - сделать прививку.

По ее словам, во всех областях закупили и раздали достаточное количество вакцин для прививок. Для этого надо обратиться к своему семейному врачу.

Гендиректор центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита рассказал, что диагноз дифтерия подтвердился уже у 21 человека, из них 19 случаев зарегистрировано в октябре.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, которое вызывает набухание и воспаление ротоглотки. Происходит сильная интоксикация всего организма с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем и почек.