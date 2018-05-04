Запретили использование нескольких вакцин

Вакцину запретили из-за смертельные случаи. Фото: kor.ill.in.ua

В Украине временно запретили вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и пасту для перорального применения.

Производитель этой вакцины - "Серум Институт Индии ПВД. ЛТД". Причиной этого стал летальный случай при применении вакцины, - пишет "24 Новини".

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками также установила временный запрет и возобновления обращения на имовакс полио - вакцину для профилактики полиомиелита производителя Санофи Пастер, Франция. Это произошло из-за летального случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине запретили аспирин

Временно запретили реализацию и применение лекарственного средства энтеросгель фирмы ЗАО "ЭОФ" КРЕОМА-ФАРМ", Украина, из-за повышенного показателя pH.

В Украине запретили препарат изо-Мик, который используют сердечники и таблетки для лечения заболеваний нервной системы нейровитан.