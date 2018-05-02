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среда, 02 мая 2018 16:19

Запретили еще два лекарственных препарата

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Запретили еще два лекарственных препарата
Лекарства запрещено употреблять, хранить и реализовывать. Фото: www.5.ua

В Украине запретили препарат изо-Мик, который используют сердечники и таблетки для лечения заболеваний нервной системы нейровитан.

Полный запрет на хранение, реализацию и использование ввели на все серии спрея во флаконах изо-Мик производства украинской фармацевтической компании "Микрохим", - пишет 24 Новини.

Эти лекарства запретили за повышенного содержания вещества изосорбида динитрата в препарате серии 161017.

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Кроме того, под запрет попали таблетки, которые применяют для лечения заболеваний нервной системы, нейровитан производства "Хикма Фармасьютикалз Ко. Лтд.", Иордания.

Лекарственное средство запрещено употреблять, хранить и реализовывать из-за завышенного показателя рибофлавина и заниженного показателя цианокобаламина.

Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на серию препарата ацетилсалициловая кислота.Запрет касается лекарств производства украинской фармацевтической компании "Лубныфарм".

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