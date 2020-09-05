Заполненность больниц с больными Covid-19 выросла вдвое

Степанов рассказал о критической заполненность больниц. Фото: МЗ

26 тыс. коек занимают сейчас больные коронавирус, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Постоянно добавляем еще больницы, которые включаются в процесс лечения, - это еще плюс 9 тыс. коек. То есть в готовности - 35 тыс. коек", - сказал на ежедневном брифинге.

Заполненность больниц в Черновицкой области составляет 69%, в Одесской - 65%, в Ивано-Франковской области - 61%, в Тернопольской - 56%, Сумской - 53%, Хмельницкой - 52%, Львовской области - 50%.

"На сегодняшний день в больницах находится с подтвержденным диагнозом COVID-19 7467 больных, тогда как на середину июля таковых было 3500".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степанов заявил, что государственный заказ на врачей-эпидемиологов восстановят

Также в Украине за минувшие сутки COVID-19 обнаружили в 163 детей и 133 медиков. Зафиксировано 50 летальных случаев в сутки, при этом выздоровели 1 тыс. 036 пациентов с COVID-19.

В Министерстве здравоохранения уже распределили 135 млн долларов, выделенных Всемирным банком.