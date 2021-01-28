Заместитель Степанова назвала ошибки больниц во времена пандемии

Медики небрежно относятся к собственной защите от вируса. Фото: slovoidilo.ua

Несмотря на масштабы пандемии коронавируса и уровень заболеваемости среди персонала больниц, много украинских медиков до сих пор недооценивают важность собственной защиты.

"Во время рабочих поездок по регионам, обратила внимание, что наши медики небрежно относятся к собственной защиты от вируса и не выполняют инструкции. С начала пандемии, то вообще был какой-то ужас. Но и сейчас, когда коронавирус в Украине уже почти год, врачи не обращают на это должного внимания. Затем, как видим, результаты плачевные", - сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью с медэкспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой.

Чиновница назвала недостатком и недооценку руководством больниц способности их заведений принимать ковидних пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики, которые погибли от Covid-19: почему их семьям не выплатили компенсации

"В борьбе за дополнительным финансированием много больниц начали заявлять о готовности лечить больных коронавирусом. Но при этом не обращали внимание на наполнение заведения и не составляли надлежащий маршрут для пациента. Пандемия показала настоящую способность наших медучреждений. Если в районе есть 20 больниц, то это не значат, что все они соответствуют статутсы полноценной районной больницы и их отделения готовы к большой нагрузке. Кроме того, вообще пропала практика использования кислорода. Кислородные магистрали закрыли. Зато популярным стало агрессивное медикаметозне лечения от всего".

Пандемия показала и преимущества укринських врачей. По словам Микичак, ее поражало, как медики, не имея ничего, спасли жизни многих людей.

Президент Владимир Зеленский позволил детям медработников, умерших от коронавируса, получить высшее образование за государственный счет. Предполагается, что дети медиков, у которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготным правилам вступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых пал в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе.