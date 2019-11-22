Замедляет старение, лечит сосуды и избавляет от лишнего веса: чем полезно вино

Ученые рассказали о пользе вина. Фото: poradnyk

Натуральное вино не только доставляет удовольствие, но имеет много других полезных свойств. Умеренное употребление улучшит физическое самочувствие.

Легендарный Гиппократ считал вино лекарством и прописывал его как жаропонижающее и антисептическое средство, пишет 24tv.

В наше время вместо воды часто употребляли вино, потому что первая нередко была возбудителем опасных болезней и эпидемий. Современные ученые утверждают, что вино укрепляет иммунитет, если, конечно, употреблять его в разумных дозах - не более 150-200 мл в день. Главное не злоупотреблять.

Из-за повышенного содержания натуральных антиоксидантов Американская ассоциация диетологов включила его в пятерку самых здоровых продуктов. Некоторые ученые утверждают, что оно помогает организму защититься от рака, также способствует замедлению окислительных процессов, связанных с действием свободных радикалов. И тем самым значительно замедляет процессы старения. Также белые и красные вина хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему.

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Если вы страдаете от ослабленной деятельности сердечной мышцы, стоит выпить несколько бокалов белого вина в неделю. А красное вино может способствовать нормализации уровня гемоглобина в крови, а также снижение уровня холестерина. Также снижает риск лишнего веса, образования тромбов и развития таких заболеваний, как инсульт и инфаркт миокарда.

Если утром не завтракать может быть замедление метаболизма, повышение уровня гормона стресса кортизола, головная боль и увеличение веса.