Зафиксировали третью смерть от коронавируса за пределами Китая

За пределами материкового Китая зафиксировали третий летальный случай от коронавируса Covid-2019.

На этот раз умер человек в Японии, передает агентство DPA.

По информации японских властей, умерла 80-летняя женщина. Известно, что за границу женщина не выезжала.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

На 13 февраля количество летальных случаев из-за заражения китайским коронавирусом составляет 1369 человек. Большинство - на материковом Китае. Один человек умер на Филиппинах, еще один - в Гонконге. Количество больных перевалило за 60 тысяч.

11 февраля коронавирусу присвоили официальное название - Covid-2019.