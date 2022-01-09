За все время пандемии коронавирусом переболели 3,7 млн украинцев

В Украине за сутки зафиксировано 2810 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 163 ребенка и 33 медработника.
Об этом сообщает Минздрав.
Госпитализировали 840 человек, а поправились 2 818 человек. Летальных случаев – 75.
26 950 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 7018 человек, вторую дозу – 17425 человек, дополнительную дозу получили 314 человек, бустерную дозу – 2193 человека.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 437;
Винницкая область – 205;
Волынская область – 45;
Днепропетровская область – 73;
Донецкая область – 85;
Житомирская область – 79;
Закарпатская область – 45;
Запорожская область – 16;
Ивано-Франковская область – 150;
Киевская область – 193;
Кировоградская область – 62;
Луганская область – 13;
Львовская область – 257;
Николаевская область – 62;
Одесская область – 131;
Полтавская область – 126;
Ровенская область – 55;
Сумская область – 117;
Тернопольская область – 131;
Харьковская область – 128;
Херсонская область – 29;
Хмельницкая область – 75;
Черкасская область – 78;
Черновицкая область – 114;
Черниговская область – 104.
За все время пандемии заболело коронавирусом 3 702 473 человека, выздоровело – 3 511 269 человек, проведено ПЦР-тестирование – 16 956 514, а летальных исходов – 97 239.
С начала вакцинальной кампании привито 14 807 336 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человека, получили две дозы – 13 968 123 человека, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек. В общей сложности проведено 28 799 967 прививок.
Украина передаст на утилизацию около 561 тыс. доз вакцин от коронавируса. Эти дозы не пригодны к использованию по разным причинам.
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