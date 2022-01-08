Украина уничтожит более 500 тысяч доз вакцин от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 1512
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
1 Просмотров: 1242
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 918
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1287
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1737
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3645
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3105
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1179
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 549
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 6633
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4302
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3564
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1998
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3231
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1692
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
1 Просмотров: 279
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
суббота, 08 января 2022 17:47

Украина уничтожит более 500 тысяч доз вакцин от Covid-19

  Комментировать
Украина уничтожит более 500 тысяч доз вакцин от Covid-19
В частности, вакцины уничтожат из-за срока годности. Фото: pixabay

Украина передаст на утилизацию около 561 тыс. доз вакцин от коронавируса. Эти дозы не пригодны к использованию по разным причинам.

Об этом ответило Минздрав на запрос "РБК-Украина".

Бесплатно в 2021 году Украина получила 3,6 млн. доз вакцин против Covid-19 от других стран, а также 7,4 млн. доз в рамках программы COVAX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним

"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе как гуманитарная помощь от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в ответе запрос.

6 января в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса для всех желающих от 18 лет через систему Helsi.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина уничтожит более 500 тысяч доз вакцин от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

Физик доказал, что Земля вращается

Самое читаемое
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 6 Просмотров: 20529
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 6 Просмотров: 17462
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас 1 Просмотров: 7688
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 2 Просмотров: 6858
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом 2 Просмотров: 6831
Здоровье
Covid-19 в Украине: за сутки заболел 151 ребенок
Covid-19 в Украине: за сутки заболел 151 ребенок Просмотров: 180
В ВОЗ заявили, что не считают Omicron легким штаммом Covid-19
В ВОЗ заявили, что не считают Omicron легким штаммом Covid-19 Просмотров: 207
Рождество: не будут работать центры вакцинации
Рождество: не будут работать центры вакцинации Просмотров: 81
В Украине стартовала запись на бустерную Covid-вакцинацию
В Украине стартовала запись на бустерную Covid-вакцинацию Просмотров: 261
Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним
Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним Просмотров: 531
Больше всего комментируют
15
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
6
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
6
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
4
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
3
Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ
Голосов: 192
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть