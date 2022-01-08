Украина уничтожит более 500 тысяч доз вакцин от Covid-19

В частности, вакцины уничтожат из-за срока годности. Фото: pixabay

Украина передаст на утилизацию около 561 тыс. доз вакцин от коронавируса. Эти дозы не пригодны к использованию по разным причинам.

Об этом ответило Минздрав на запрос "РБК-Украина".

Бесплатно в 2021 году Украина получила 3,6 млн. доз вакцин против Covid-19 от других стран, а также 7,4 млн. доз в рамках программы COVAX.

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"По состоянию на 05.01.2022 г. 561 729 доз вакцины AztraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе как гуманитарная помощь от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - говорится в ответе запрос.

6 января в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса для всех желающих от 18 лет через систему Helsi.