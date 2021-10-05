За минувшие сутки от коронавируса умерли 317 украинцев

Пациент получает вакцину Pfizer в США / REUTERS

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 918 детей и 207 медиков.

Среди больных Covid-19 317 людей умерли. Об этом сообщает Минздрав.

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За все время пандемии в Украине заболело почти 2,5 млн человек. Умерли более 57,2 тыс.

За последние сутки всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской - 992, Харьковской - 940, Одесской - 809, Запорожской - 667 и Донецкой - 662 областях.

Эффективность вакцины Pfizer в предотвращении заражения Covid-19 снижается с 88% до 47% через шесть месяцев после второй дозы.