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четверг, 27 мая 2021 14:36

Выяснили причину образования тромбоза после прививок AstraZeneca

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Выяснили причину образования тромбоза после прививок AstraZeneca
Вакцины Pfizer и Moderna доставляют генетический материал спаечного белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Фото: Reuters

В Германии установили причину образования тромбов в некоторых случаях после прививки Covid-вакцинами производства AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Исследователи из университета Гете во Франкфурте и Ульмском университете считают, что проблема заключается в аденовирусных векторах, используемых для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. Во избежание тромбообразования ученые предложили изменить секвенирование спаечного белка и таким образом предотвратить его расщепление, пишет Research Square.

По словам руководителя научной группы профессора Рольфа Маршалека, спаечный белок направляется в клеточную жидкость, где Covid-19 обычно продуцирует белки, а в ядро клетки. В результате части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации. Мутантные белки затем выводятся клетками в организм, что и вызывает образование тромбов. Компания Johnson & Johnson уже связалась с лабораторией Маршалека, чтобы получить рекомендации по адаптации вакцины.

Вакцины Pfizer и Moderna доставляют генетический материал спаечного белка в клеточную жидкость, а не в ядро. Поэтому после введения этих вакцин образования тромбов не наблюдается.

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В Европе из 16 млн человек, получивших вакцину AstraZeneca, по меньшей мере у 142 человек образовались тромбы. В Великобритании из 33 млн человек, привитых этой вакциной, тромбы были обнаружены у 309 человек, а 56 из них скончались.

Словакия 12 мая приостановила вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после смерти пациента от тромбоза. Европейский союз решил не продлевать контракт с AstraZeneca на поставку вакцин против Covid-19.

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