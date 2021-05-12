Еще одна страна ЕС остановила вакцинацию населения препаратом AstraZeneca

 
Ексклюзивы
1/5
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
"Рязанские парни поставили штамп "Джанкой. Российская Федерация" - крымчанка 7 лет не может поехать домой
Просмотров: 99
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - 3 распространенные неисправности
Просмотров: 486
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 432
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 459
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1827
Путин зовет боевиков у Госдуму
Путин зовет боевиков у Госдуму
Просмотров: 711
Как войти в рабочий ритм после декрета
Как войти в рабочий ритм после декрета
Просмотров: 72
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 4005
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 459
Фото
Все фото
10
4
4
6
3
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
В сторону Тель-Авива полетели десятки ракет
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
Загорелся уникальный костел. Огонь полностью уничтожил крышу
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В пещере нашли тайник времен Первой мировой
В Иерусалиме возобновились столкновения: почти 200 людей ранены
В Иерусалиме возобновились столкновения: почти 200 людей ранены
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
В День памяти и примирения Украина и Германия обменялись особыми письмами
Видео
Все видео
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Где едят лягушек величиной с младенца
Где едят лягушек величиной с младенца
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Украина примет участие в масштабных учениях НАТО
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1269
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 756
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1341
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 1026
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
среда, 12 мая 2021 09:59

Еще одна страна ЕС остановила вакцинацию населения препаратом AstraZeneca

  Комментировать
Еще одна страна ЕС остановила вакцинацию населения препаратом AstraZeneca
Словакия приостановила вакцинацию AstraZeneca. Фото: Reuters

Словакия приостановила вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca после смерти пациента от тромбоза.

Вторую дозу вакцины смогут получить только те, кто хорошо перенес первую прививку, пишет Le Figaro.

"Только люди, которые ожидают второй дозы этой вакцины, в настоящее время вакцинируются AstraZeneca. Использование вакцины для первых доз было приостановлено", - отметили в Министерстве здравоохранения Словакии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось

В марте ряд стран Европы отказались от использования AstraZeneca из-за единичных случаев тромбоза после прививки и летальных исходов.

Европейский регулятор и Всемирная организация здравоохранения ранее подчеркивали, что связь между прививкой и образованием тромбов не установлена. Они призвали не прекращать вакцинацию AstraZeneca, так как преимущества вакцинации существенно перевешивают риски.

Европейский союз решил не продлевать контракт с AstraZeneca на поставку вакцин против Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще одна страна ЕС остановила вакцинацию населения препаратом AstraZeneca». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Вирус-вымогатель заразил около полумиллиона компьютеров

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 21222
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 9693
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7119
&quot;Самый худший отпуск&quot; - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
"Самый худший отпуск" - Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте
7
 Просмотров: 5040
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 3843
Мир
Вакцину от коронавируса будут тестировать на детях
Вакцину от коронавируса будут тестировать на детях Просмотров: 18
Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 160 млн человек: где больше всего
Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 160 млн человек: где больше всего Просмотров: 18
Масштабные учения НАТО происходят в Европе
Масштабные учения НАТО происходят в Европе Просмотров: 27
Такси будут бесплатно возить в пункты вакцинации от коронавируса
Такси будут бесплатно возить в пункты вакцинации от коронавируса Просмотров: 63
Цукерберг создает Instagram для детей - Генпрокуратура США отреагировала
Цукерберг создает Instagram для детей - Генпрокуратура США отреагировала Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
5
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
4
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
4
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
Голосов: 16
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть