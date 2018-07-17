Выводят токсины и холестерин: выяснили, какие сладости полезны для здоровья

Умеренное употребление настоящего мармелада, конфитюра и джема положительно влияет на здоровье. Фото: LadyElena.ru

Умеренное употребление настоящего мармелада, конфитюра и джема положительно влияет на здоровье. Полезные свойства продуктов, содержащих растворимую клетчатку - пектин, выяснили биологи Стокгольмского университета.

Качественный мармелад проявляет абсорбирующие свойства в организме, передает Мedikforum.

Сладости активизируют процессы выведения из организма потенциально опасных и токсичных компонентов и тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, анаболиков, холестерина и другое.

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Существует несколько видов мармелада: фруктово-ягодный, который изготавливают на основе фруктово-ягодного пюре, желейный - его готовят на основе агара и пектина и желейно-фруктовый, который готовят на основе желирующих веществ и фруктово-ягодного пюре. Наиболее полезным считается последний.

Специалисты рекомендуют употреблять не менее 2 гр пектина в день, а это равно 50 гр мармелада.

Качество шоколада зависит от процента содержания какао-бобов. Чем выше этот показатель - тем полезнее шоколад. В простом шоколаде - 28% какао, в высококачественном - от 70% до 90%. На калорийность шоколада влияет содержание сахара, молока, сухофруктов, орехов и прочего. Поэтому лучше употреблять в пищу черный шоколад, без добавок. В таком продукте калорий меньше, а пользы - больше.