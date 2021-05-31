Всемирный день без табака: как минимизировать вред от курения

Автор: greenpost.ua Когда табак горит (а это температура 750-800 С˚), при этом выделяется около 7000 химических веществ

31 мая - Всемирный день борьбы с табакокурением.

ВОЗ выбрали темой нынешнего Дня без табака "Обещаю бросить курить" и начали летнюю социальную информационную кампанию под лозунгом "Те, кто бросают, выигрывают". В Украине параллельно проводится национальная информационная кампания "Врачи рекомендуют: бросай курить сейчас".

Есть мнение, что сам табак безвреден, но все дело в том, что "начинка" сигарет имеет мало общего с собственно табаком.

Это совсем не так, уверяет врач - эксперт общественного здоровья, кандидат медицинских наук Отто Стойка.

"Это упрощенный подход, который фактически пропагандирует миф о существовании некоего качественного табака. Дело в том, что когда табак горит (а это температура 750-800°C), при этом выделяется около 7 тыс. химических веществ, в том числе те, что вызывают рак, воспаление сосудов. И это оказывает токсическое воздействие на все органы и системы. По большому счету, то, что в сигареты добавляют различные примеси, не слишком меняет вредное воздействие табака.

Ключевые факторы, от которых зависит вредность - это не марка сигарет или вид табака, а количество лет, которые человек употребляет табак, и интенсивность курения.

Как подчеркивают эксперты - безопасного уровня курения не существует! Сюда можно добавить - и безопасного вида употребления табака не существует! " - сказал Отто Стойка в своем комментарии GreenPost.

Как известно:

- 85 тыс. украинцев ежегодно умирают от болезней, вызванных курением;

- в среднем курильщики живут на 16 лет меньше некурящих;

- курильщики имеют на 40-50% больший риск тяжелого течения и смерти от COVID-19;

- почти 70% взрослых курильщиков имеют высокий уровень никотиновой зависимости. Однако около 63% нынешних курильщиков хочет бросить курить. Из-за новых вызовов пандемии COVID-19 сейчас еще больше украинцев задумались о прекращении курения.

По статистике, в настоящее время доля взрослых курильщиков, которые успешно бросают курить, в Украине составляет лишь 1,2%. Бросить курить самостоятельно может быть достаточно сложно, а вот профессиональная помощь существенно повышает шансы на успех.

Среди курильщиков популярен тезис о том, что если куришь, надо хотя бы получать от этого наслаждение: вред для организма меньшим не станет, но по крайней мере радость от процесса курения этот вред частично компенсирует, таким образом минимизируя убытки.

"Это утверждение вводит курильщиков в заблуждение! Оно поощряет получать удовольствие от курения. Но когда человек испытывает негативные последствия для здоровья спустя годы, а возможно, десятилетия после начала курения, тогда уже обычно он не получает удовольствия. Тогда уже формируется желание бросить курить, но часто зависимость от сигарет не дает это сделать.

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Поэтому - чем раньше человек прекратит курить, даже испытывая удовольствие от курения, тем лучше для здоровья и легче это сделать! " - напоминает Отто Стойка.

18 января 1964-го американский Конгресс обязал сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья. С таким призывом обратились врачи, поскольку медицинские исследования показали негативное влияние курения на организм.