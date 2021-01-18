Сигаретные компании изменили упаковки

Табак считали "дьявольским зельем". Фото: pinterest.com

18 января 1964-го американский Конгресс обязал сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

С таким призывом обратились врачи, поскольку медицинские исследования показали негативное влияние курения на организм.

"Курение засоряет артерии и вызывает кровоизлияния и сердечные приступы", - такая надпись появилась на пачке канадских сигарет.

Табачный дым содержит вещества-алкалоиды - никотин и гармин. Эти соединения способны на короткое время снять сонливость, усталость, напряжение и повышают работоспособность. Однако курение может привести к нарушению сердечной системы, вызвать рак.

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В России, в правление Петра I, табак считали "дьявольским зельем", а курение каралось вырыванием ноздрей.

Первое систематическое исследование влияния табака на здоровье было проведено в Третьем рейхе, где впоследствии развернули государственную программу по борьбе с этой дурной привычкой.

Сегодня на многих пачках сигарет размещают не только предупредительные надписи, но и картинки, которые показывают негативное влияние курения на организм. Однако даже такие предупреждения не останавливают курильщиков.