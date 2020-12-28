Вредна ли вакцина для организма

Побочные эффекты есть, но они не столь вредны. Фото: pixabay.com

Делать прививки от коронавируса необходимо вакцинами, которые прошли 3-ю фазу испытаний.

Таковы вакцины компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca, рассказал академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко в интервью "РБК-Украина".

Также он сказал, стоит ли учитывать побочные эффекты от прививки.

"Даже если есть незначительные побочные эффекты - иногда они возникают - они никоим образом не могут сравниться с тем вредом и последствиями, которые может причинить само заболевание Covid-19", - сказал академик.

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Комиссаренко отметил, что вакцинацию следует проводить в присутствии врачей, которые знают, как действовать в случае аллергической или гипериммунной реакции на препарат.

По его словам, людям с Covid-19 прививка не навредит.

"Вакцинация не должна активизировать заражения и течение заболевания, тем более тогда, когда нет его проявлений", - добавил он.

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