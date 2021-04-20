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пятница, 30 апреля 2021 11:29

Врачи установили новую причину частых головных болей

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Врачи установили новую причину частых головных болей
Головная боль возникает из-за остеохондроза. Фото: vz.kiev.ua

Председатель может болеть из-за проблем со спиной. Такие симптомы возникают как падает давление от остеохондроза. Часто люди для облегчения принимают ванну, но и помогает на на долго.

Остеохондроз не бывает внезапный. Позвоночник сначала ноет, но люди терпят. При запущенном процессе формируются грыжи, давят на нервы.

Что делать для облегчения рассказал Gazeta.ua Константин Дяденька, столичный ортопед.

"Боль в спине всегда появляется неожиданно, на ровном месте. Самой страдает шея, имея слабый мышечный корсет. Тело наносит большая нагрузка на мелкие позвонки. Между ними расположены эластичные межпозвонковые диски, делают позвоночник упругим. При остеохондрозе они становятся неэластичность. Человек чувствует тяжесть в затылке или покалывание в руках. На укрепление мышечного корсета влияет то, что мы едим. Например, сахар нередко провоцирует воспаление в области дисков и суставов пояснице", - объяснил врач.

Остеохондроз бывает в шейном, грудном и поясничном отделе позвоночника. Возникает из-за малоподвижный образ жизни, сбои в обмене веществ и наследственная предрасположенность. Постепенно возникает боль в спине и голове, немеют руки и скачет давление.

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Лекарства от остеохондроза нет. Можно только облегчить течение болезни. Необходимо постоянно заниматься физкультурой.

Советует хотя бы два-три раза в неделю есть шпинат. Он богат кальцием и увеличивает мышечную массу. Полезные недорогие сорта жирной рыбы - скумбрия, сельдь. Они хорошо влияют на нервную систему и мышечную ткань.

На десерт взять мед и финики из-за содержания калия, магния, кальция. Те укрепляют кости и связки.

Течение коронавируса изменилось. Симптомы, которые были в начале пандемии 2020 года, наблюдаются все реже.

В частности, потеря обоняния и вкуса почти не случается, рассказал главный инфекционист Львовской Сергей Федоренко.

Автор: Екатерина Романчук
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