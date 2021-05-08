Врачи рассказали, какие болезни можно "прочитать" на лице

Потный лоб часто свидетельствует о проблемах со щитовидкой

Врачи рассказали про болезни, которые можно "прочесть" на лице. Медики считают, что внешний вид человека может красноречиво отражать состояние здоровья и предупреждать о возможных осложнениях.

Выраженный синий кончик носа или носогубного треугольника

Если кончик носа и носогубный треугольник имеют выраженный синий оттенок, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Врачи советуют обратить внимания на такие изменения, которые могут свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности.

Желтая кожа

Если кожа на лице имеет отчетливый желтоватый оттенок, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с печенью или желчным пузырем. Также желтизна говорит о падении уровня гемоглобина.

Глаза навыкате, часто потеющий лоб

Такие изменения в глазах могут рассказать о заболевании щитовидной железы. Об этом же свидетельствует пот, выступающий на лбу из-за повышенной тревожности.

Крупные уши или челюсть

Такие изменения пропорций могут говорить о акромегалии или гигантизме. Акромегалия возникает обычно после завершения роста организма, развивается постепенно, длится много лет.

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Врачи добавили, что по глазам может быть видно, есть ли отложение железа, холестериновые бляшки. А на языке отражаются проблемы с желудочно-кишечным трактом.

"Тихие" сердечные приступы могут маскироваться под грипп или несварение желудка. На Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсультов в апреле представили исследования. Оно показало, что бессимптомные сердечные приступы увеличивают риск инсульта у человека, но не в такой степени, как симптоматические сердечные приступы. Исследователи проанализировали данные 4200 участников исследования здоровья сердечно-сосудистой системы, которые были старше 65 лет. Их проверяли на риск инсульта в течение 10 лет. Исследователи смогли сравнить людей, у которых не было доказательств тихого сердечного приступа или классического сердечного приступа, с теми, у кого был один из них. Наличие тихого сердечного приступа независимо друг от друга увеличивает риск ишемического инсульта на 45% в долгосрочной перспективе, тогда как наличие открытого сердечного приступа увеличивает долгосрочный риск человека на 60%.