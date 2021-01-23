Врачи рассказали, как избежать распространения коронавируса в транспорте

В общественном транспорте лучше не разговаривать с пассажирами и не звонить. Фото: РБК-Украина

В общественном транспорте лучше не разговаривать с пассажирами и не звонить по телефону. Так коронавирус будет распространяться меньше, считают французские врачи.

Во французской национальной медицинской академии отмечают, что в случае соблюдения такой меры в общественном транспорте будет снижен риск передачи коронавируса между пасажирами. В то же время, они подчеркнули, что это только рекомендация. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что Французская национальная медицинская академия не является правительственным органом и лишь выполняет консультационные функции. Часто рекомендации этого органа идут вразрез с распоряжениями правительства.

Американская компания Pfizer обязалась предоставить в этом году в 40 млн доз своей вакцины от коронавируса для бедных стран и стран со средним уровнем доходов. Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX.