Врачи рассказали, чем может навредить кондиционер

Автор: golos.ua Лучше всего держать кондиционер на отметке в 24 ℃

С приближением лета повышается температура воздуха. В такую погоду люди активно пользуются кондиционерами дома, на работе, в автомобиле, магазинах. Однако искусственно созданная комфортная температура может нанести вред здоровью, утверждает врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Переохлаждение

По словам медика, нужно опасаться переохлаждения, а также избегать прямых холодных струй воздуха, так как они "выхолаживают" органы носоглотки, рта, мышцы, шею, затылок, спину. Резкая смена температур приводит к спазму сосудов, что влечет за собой развитие бронхолегочных или ЛОР-заболеваний, передает "Радио 1".

Такой риск возникает не только в помещениях с кондиционером, но и в автомобиле. "Если перепад между температурой в машине и вне ее слишком велик, а человек часто меняет одну среду на другую – садится, выходит, вновь едет в машине – жди беды. Воспаление точно нагрянет, потому что организм не может так резко адаптироваться к холодному", – объяснил Зайцев.

При этом терапевт Людмила Лапа отметила, что при правильном использовании кондиционера можно избежать таких неприятных последствий. Лучше всего держать кондиционер на отметке в 24℃. Эта температура является комфортной для человека, а также при переходе в охлажденное помещение с жаркой улицы сосуды не получат сильного удара.

Инфекции

Кондиционеры не только охлаждают воздух, но и сушат его, подчеркнула медик. Основная опасность в фильтрах, где могут скапливаться болезнетворные бактерии. Поток холодного воздуха способствует их попаданию на слизистые носа, глаз, рта. Обезопасить себя можно простой водой. Достаточно делать по одному глотку каждые 15 минут, чтобы помочь слизистым очиститься.

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Клещи

Еще одним неприятным свойством кондиционера являются микроклещи. Эти организмы содержатся в пыли, подушках, одеялах. Оседая на кондиционере, микроклещ активно развивается там. Поэтому перед его запуском необходимо тщательно все промыть, а еще лучше – обработать антисептиком.

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