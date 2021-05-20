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четверг, 20 мая 2021 20:58

Врачи рассказали, чем может навредить кондиционер

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Автор: golos.ua
  Лучше всего держать кондиционер на отметке в 24 ℃
Лучше всего держать кондиционер на отметке в 24 ℃

С приближением лета повышается температура воздуха. В такую погоду люди активно пользуются кондиционерами дома, на работе, в автомобиле, магазинах. Однако искусственно созданная комфортная температура может нанести вред здоровью, утверждает врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Переохлаждение

По словам медика, нужно опасаться переохлаждения, а также избегать прямых холодных струй воздуха, так как они "выхолаживают" органы носоглотки, рта, мышцы, шею, затылок, спину. Резкая смена температур приводит к спазму сосудов, что влечет за собой развитие бронхолегочных или ЛОР-заболеваний, передает "Радио 1".

Такой риск возникает не только в помещениях с кондиционером, но и в автомобиле. "Если перепад между температурой в машине и вне ее слишком велик, а человек часто меняет одну среду на другую – садится, выходит, вновь едет в машине – жди беды. Воспаление точно нагрянет, потому что организм не может так резко адаптироваться к холодному", – объяснил Зайцев.

При этом терапевт Людмила Лапа отметила, что при правильном использовании кондиционера можно избежать таких неприятных последствий. Лучше всего держать кондиционер на отметке в 24℃. Эта температура является комфортной для человека, а также при переходе в охлажденное помещение с жаркой улицы сосуды не получат сильного удара.

Инфекции

Кондиционеры не только охлаждают воздух, но и сушат его, подчеркнула медик. Основная опасность в фильтрах, где могут скапливаться болезнетворные бактерии. Поток холодного воздуха способствует их попаданию на слизистые носа, глаз, рта. Обезопасить себя можно простой водой. Достаточно делать по одному глотку каждые 15 минут, чтобы помочь слизистым очиститься.

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Клещи

Еще одним неприятным свойством кондиционера являются микроклещи. Эти организмы содержатся в пыли, подушках, одеялах. Оседая на кондиционере, микроклещ активно развивается там. Поэтому перед его запуском необходимо тщательно все промыть, а еще лучше – обработать антисептиком.

Поллиноз - аллергия на цветение растений, которая может проявиться у любого. Пик заболевания приходится на конец апреля. Недуг передается генетически. Его часто путают с простудой.

Об этом Gazeta.ua рассказала Алена Матейчук, столичный аллерголог.

"По данным Всемирной организации здравоохранения каждый третий является аллергиком. Почти половина из этих людей имеет поллиноз. Разгар заболевания зависит от региона - в основном приходится на конец апреля",- сказал врач.

Первыми зацветает береза, орешник, ольха. В конце апреля вяз, клен, ясень, тополь, ива. В мае - сирень, яблоня, дуб, хвойные деревья. Существует более 60 видов деревьев, трав и злаковых, которые вызывают аллергию на пыльцу. Поллиноз распространен среди людей любого возраста и пола. Передается генетически.

golos.ua
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