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Врачи назвали, что категорически нельзя делать на морозе

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Врачи назвали, что категорически нельзя делать на морозе
На морозе опасно дышать глубоко Фото: fr.rbth.com

Мало кто знает, что на морозе опасно курить или носить тесную обувь. Курение на морозе уменьшает циркуляцию, а это может стать причиной обморожения конечностей

Тоже самое касается укутывания шарфом рота и носа. Выдыхая горячий пар в шарф, вы превращаете его в ледяную корку. Воздух, который вы вдыхаете - становится еще более холодным, что грозит простудами или ангиной.

Зимняя обувь должна быть свободной, чтобы можно было беспрепятственно одевать теплые носки и не чувствовать дискомфорта. Это может спровоцировать обморожение.

Напиться горячего чаю сразу перед выходом на улицу - еще одна распространенная ошибка. Такой напиток увеличивает кровообращение и повышает защитные силы организма. Но при этом после чашки горячего напитка расширяются сосуды. Выйдя на мороз, сразу же теряется много собственного тепла.

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При низких температурах дышать глубоко опасно для здоровья. Приходится делать вдохи малыми порциями воздуха. В результате чего наступает нехватка кислорода. Возрастает нагрузка на сердце, поскольку оно увеличивает количество сокращений в минуту, чтобы увеличить интенсивность кровообращения и хотя бы таким образом подводить побольше кислорода к клеткам. На этом фоне у кого-то начинается тахикардия, кто-то чувствует сильную головную боль.

Нельзя греться на улице алкоголем. Он расширяет сосуды и способствует быстрой отдаче драгоценного тепла в окружающую атмосферу. Через небольшой промежуток времени тело начинает стремительно охлаждаться, а сознание под воздействием спиртного не может адекватно контролировать ситуацию.

podrobnosti.ua
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